Facundo Colidio non sta mantenendo le promesse. L’Inter, che in passato aveva investito per lui 7 milioni di euro per portarlo via al Boca Juniors, lo ha girato in prestito in Belgio, più precisamente al Sint Truiden, squadra che milita nel massimo campionato. Il bottino finora conquistato da Colidio non è soddisfacente: tanta panchina e appena 52 minuti trascorsi in campo, con zero gol messi a segno. Un’esperienza che al contrario di quanto si potesse inizialmente immaginare, non sta aiutando l’attaccante argentino a prendere confidenza con il campionato dei professionisti. Ecco perché a breve l’Inter potrebbe ritrovarsi a fare delle nuove valutazioni sul futuro dell’attaccante classe 2000.