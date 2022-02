Omar Colley, difensore della Sampdoria, è intervenuto a Dazn prima della sfida con l'Empoli: "Sono felice di essere qui e sono alla Samp grazie a Giampaolo, che mi ha portato qui, ma devo lavorare ancora tanto in allenamento e in partita. Sono felice per il ruolo da leader che ho: nella mia testa sono un capitano di questa squadra e per questo devo dare sempre il 100%".