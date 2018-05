La Sampdoria ha individuato il perfetto centrale di difesa per il futuro. Per la verità, il club blucerchiato lo aveva già deciso nell'estate 2017, quando il Doria aveva posato gli occhi su Omar Colley, possente centrale classe 1992 di proprietà del Genk. Un anno fa però la società belga aveva deciso di trattenere il gambiano, chiedendo agli uomini mercato di Corte Lambruschini una cifra fuori mercato per il giocatore. La Samp però non lo ha perso di vista, lo ha seguito anche nel corso della stagione 2017/2018, e ora è pronta al nuovo affondo.



I blucerchiati hanno anche il gradimento del giocatore: "E' inutile mentire, sono pronto a fare il passo successivo" ha detto recentemente Colley. "Voglio iniziare una nuova esperienza in un campionato più competitivo rispetto a quello belga, mi piacciono Germania, Spagna e Italia".Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'offerta della Samp al Genk: la cifra dovrebbe aggirarsi sui 7-8 milioni di euro, e Ferrero spera di sfruttare anche la volontà del difensore, che ha già accettato Genova come destinazione per il futuro.



La palla adesso passa al Genk: dalle parti di Corte Lambruschini sperano che dal Belgio non giochino al rialzo, per avere a disposizione il prima possibile il nuovo rinforzo per il pacchetto arretrato di Giampaolo.