Var a chiamata? No grazie. La conferma arriva da Pierluigi Collina, ex arbitro internazionale e designatore Uefa, intervenuto al Festival dello Sport di Trento: "Non si può pensare di dare la possibilità agli allenatori di calcio di chiamare la Var, come invece succede in altri sport come il volley o il basket. A differenza di volley e basket, dove la grande maggioranza delle infrazioni sono oggettive - specifica Collina -, nel calcio c'è una maggiore interpretazione da parte dell'arbitro. Nel momento in cui un pool di persone analizza tutte le immagini a disposizione, questo pool potrà avere una visione più precisa di quel che succede in campo, rispetto a quello che un allenatore può vedere dalla sua visuale".