Dopo le polemiche degli ultimi mesi, l'Uefa ha finalmente preso la decisione di introdurre il Var nelle proprie competizioni a partire dalla prossima stagione, Champions League compresa. Ad annunciarlo è stato l'organo di governo del calcio europeo, a margine dell'incontro dell'esecutivo Uefa che si è svolto questa mattina. Il Var sarà utilizzato a partire dai turni preliminari del prossimo agosto in Champions. Sempre nel 2019 verrà introdotto nella Supercoppa Europea, nel 2020 per l'Europeo e l'Europa League, mentre nel 2021 sarà usato per la fase finali della Nations League.



PARLA CEFERIN - Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, ha commentato: "Confidiamo nel fatto che l'introduzione del Var nell'agosto 2019 ci dia il tempo necessario per realizzare un sistema in grado di garantire un utilizzo efficiente e di successo, oltre che di preparare gli arbitri, per la Champions League, la competizione per club più importante al mondo".



LA RICHIESTA DI AGNELLI - A richiedere a gran voce l'utilizzo del Var anche nelle competizioni europee era stato Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'Eca, l'associazione dei club europei. Dopo il dibattito post Real Madrid-Juve dello scorso anno, con il movimentato finale di gara, il tema è tornato d'attualità dopo l'espulsione di Cristiano Ronaldo contro il Valencia della scorsa settimana.