Pierluigi Collina torna a parlare del Var, a margine del primo corso Var Instructor a Madrid. Ecco le sue parole, riportate dall'Ansa: "Ci sono diverse associazioni affiliate che dichiarano chiaramente di voler iniziare a utilizzare il Var, più le Confederazioni, inclusa l'Afc, che hanno dichiarato che useranno il Var nella Coppa d'Asia a gennaio del prossimo anno, anche l'Uefa ha dichiarato che lo userà nella prossima Champions League. Ci chiedono di utilizzarlo e noi la insegneremo. Il Var non è qualcosa che funziona allo stesso modo per tutti, verranno fatti degli aggiustamenti per migliorare lo strumento tecnologico a supporto degli arbitri".