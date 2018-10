Prosegue anche nella stagione 2018-2019 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: “Al 16’ della ripresa l’episodio che cambia la gara. Valeri punisce con un calcio di rigore per la Fiorentina un contatto tra Toloi e Chiesa nell’area dell’Atalanta.Valeri ci casca in maniera incredibile concedendo il rigore e Doveri fa anche peggio al Var: errore chiarissimo dell’arbitro e del Var.”.: “Ekong sgambetta Svanberg in area di rigore, Manganiello lascia proseguire il gioco, ma viene richiamato dal più esperto Var Orsato”.: vedi sopra.: “Dessena segna in mischia il gol del momentaneo 1-1 al 27’ della ripresa, ma interviene il Var”.: “Nella ripresa, Di Francesco entra nell’area del Milan e anticipa Biglia che lo atterra: Giacomelli lascia proseguire il gioco, il Var non interviene”.: “Gli assistenti non segnalano alcuna irregolarità, Massa è sul punto di convalidare il gol, ma interviene il Var Chiffi. Braccio larghissimo di Dessena, tocco volontario e giusto annullare la rete del Cagliari. Giusta anche l’ammonizione per il giocatore”.: “L’arbitro va a rivedere l’episodio al monitor, ma incredibilmente non cambia la sua decisione. Rigore impressionante non dato al Bologna.: gravissimo errore dell’arbitro”.: vedi sopra.: “Si poteva dare il rigore al Sassuolo per il contatto tra Biglia e Di Francesco con conseguente giallo al rossonero che era già ammonito e sarebbe stato espulso”.della settima giornata (SENZA L’AUSILIO DEL VAR):: Manganiello 4 (Var Orsato).: Guida 6 (Var Mariani).: Valeri 4 (Var Doveri). “Il Var Doveri è da 3 in pagella”.: Sacchi 6 (Var Abisso). “Giusto concedere il rigore per l’intervento di Spolli su Perica: il Var conferma”.: Massa 6 (Var Chiffi).: Banti 6,5 (Var Fabbri). “Correttissima l’espulsione a Mario Rui per doppia ammonizione: entrambi i falli sono da giallo”.: Pairetto 5,5 (Var Mazzoleni).: Rocchi 6,5 (Var Irrati). “Partita senza episodi clamorosi gestita molto bene dall’arbitro”.: Giacomelli 5,5 (Var Calvarese).