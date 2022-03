Un’idea geniale e audace che sfiora la provocazione ma che, a, contempo, offre lo spaccato di una società schizofrenicamente lanciata in una corsa senza regole e senza pudori dove il bene e il male vengono miscelati sino a formare una pozione che perlomeno disorienta., seppure non in presenza ma in teleconferenza da Kiev.Un convitato di pietra che, questa volta, non si troverà a recitare se stesso su di un palco virtuale ma planetario nei panni del comico irriverente e ingombrante che fu durante i suoi trascorsi artistici di “buffone” che aveva come unico scopo quello di bastonare il potere.A comparire sugli schermi di tutto il mondo e a parlare ai personaggi in sala che rappresentano la crema del cinema internazionale sarà il presidente di un Paese aggredito che, tutti giorni da quasi un mese a questa parte, invoca l’aiuto concreto dei Paese democratici per fermare la guerra criminale di Putin. La guerra, come sostiene Papa Francesco, è l’atto più orribile che possa compiere la razza umana.che l’invasione russa dell’Ucraina sta provocando.Eppure anche se l’idea di poter vedere Zelensky protagonista per una notte nel tempio dello spettacolo e della finzione potrebbe stridere e urtare la sensibilità di qualcuno, a ben riflettere giocherà a favore della causa ucraina e rappresenterà l’ennesimo urlo di pace.il quale, sotto il profilo del consenso, ha già perso questa sua sciagurata guerra.