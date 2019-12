Con qualche accorgimento l'Inter può puntare allo scudetto. Questo è quanto ha spiegato Fulvio Collovati a fcinter1908.



“La presenza di un motivatore come Conte e la consapevolezza di un gruppo che sa perfettamente di essere primo in classifica non a caso. Ha voluto fortemente la testa e lotterà fino alla fine con la Juventus per lo scudetto. Questa è un’annata diversa e anche la dirigenza sta capendo che con un piccolo sforzo a gennaio può arrivare fino in fondo”.