Fulvio Collovati, intervistato da Milannews.it, dice la sua sul momento di Calhanoglu: "Il discorso è: chi trovi meglio di Calhanoglu sul mercato? Il Milan ha bisogno di un rifinitore. Ieri è stato il più deludente perché al momento dell'ultimo passaggio sbagliava. Il tiro da lontano non gli manca, Gattuso lo difende e fa bene ma al Milan se c'è un giocatore che manca è lui. E' lui che deve dettare il passaggio, cercare il gol su punizione. Ma per trovare uno migliore di lui bisogna spendere 50 milioni sul mercato e il Milan non se lo può permettere. Per me vale la pena insistere su un giocatore che però così non va bene. Penso che ormai il suo ruolo sia questo ma deve cambiar marcia ed incidere di più, manca l'ultimo passaggio".