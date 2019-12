Fulvio Collovati, nel corso dell'intervista concessa a Milanews.it, ha detto la sua sulla questione Zlatan Ibrahimovic: "Secondo me va al Milan. Io frequento la piazza di Napoli e hanno altri problemi in questo momento. Hanno quattro punte: Lozano, Milik, Mertens e Llorente. A meno che non decidano di vendere qualcuno a gennaio e sostituirlo con Ibra, ad esempio lo stesso belga - che va in scadenza di contratto a giugno - e sostituirlo con lo svedese. Nel giro di una settimana no, però potrebbe essere una soluzione per recuperare un entusiasmo in un ambiente depresso in cui i tifosi sono in contestazione nei confronti di proprietà, allenatore e giocatori. Sarei sorpreso se andasse a Napoli, perchè De Laurentiis fa sempre mosse in chiave futura".