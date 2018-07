Colombia-Inghilterra è l'ultimo ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018. Il tabellone dei quarti aspetta solo l'ultimo verdetto e nella sfida della Spartak Arena si affronteranno la nazionale di Josè Peckermann, vincente del gruppo H e quella di Gareth Southgate arrivata seconda dietro la Belgio nel gruppo G.



L’Inghilterra è imbattuta nei cinque precedenti contro la Colombia (3V, 2N). Il loro ultimo incontro risale a maggio 2005 a New Jersey quando la Nazionale inglese vinse per 3-2 grazie a una tripletta di Michael Owen. L’Inghilterra ha sconfitto per 2-0 la Colombia nel loro unico precedente ai Mondiali (in gol Beckham) con l’attuale tecnico degli inglesi, Southgate, rimase in panchina e non entrò in campo.



La Colombia ha raggiunto la fase a eliminazione diretta dei Mondiali per la terza volta in totale, ma si tratta della prima volta in cui ci riesce per due edizioni consecutive (1990, 2014, 2018). Tre dei cinque gol realizzati dalla Colombia in questo Mondiale sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (due da corner e uno da punizione diretta). L’ultima volta in cui la Nazionale colombiana non ha trovato il gol nel torneo risale a giugno 1998 proprio contro l’Inghilterra (0-2).



Harry Kane ha giocato solo 153 minuti ai Mondiali, ma se dovesse segnare contro la Colombia, diventerebbe il primo giocatore a segnare per sei gare consecutive con l’Inghilterra dal 1939. Juan Quintero ha partecipato attivamente a tre dei cinque gol realizzati dalla Colombia in questo Mondiale, segnando nell’incontro inaugurale e servendo un assist sia nella seconda che nella terza gara.