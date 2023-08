A soli 21 anni, Lorenzo Colombo è già uno degli attaccanti più cercati sul mercato. Dopo la buona stagione a Lecce, l'attaccante è rientrato al Milan, dove in questa estate ha ben impressionato Stefano Pioloi quando è stato chiamato in causa. E, con un Okafor più ala che centravanti, a lungo i rossoneri hanno pensato di tenere il classe 2002 in casa come vice Giroud. Negli ultimi giorni, però, si sta facendo sempre più largo l'idea di mandare Colombo a giocare, per permettergli di continuare a crescere e ritrovarlo ancora più pronto tra un anno.



RINNOVO E MONZA - Prima, però, dovrebbe arrivare il rinnovo di contratto per l'attaccante, attualmente in scadenza 2025. Dopo l'incontro con il suo agente di settimana scorsa, nei prossimi giorni è previsto un nuovo appuntamento per definire il prolungamento e chiudere il passaggio di Colombo al Monza: i brianzoli hanno infatti superato Cagliari e Genoa nella corsa al giovane attaccante e aspettano il via libera dal Milan per il prestito. Per permettere così all'ex Lecce di tornare stabilmente in quello stadio dove, sul finire dell'ultima stagione, ha segnato il rigore più pesante della sua carriera, quello della salvezza dei pugliesi.