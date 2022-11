Il Colonia prepara la cessione di Ellyes Skhiri, giocatore tunisino in evidenza ai Mondiali. Il centrocampista è nel mirino di Siviglia e Borussia Dortmund ed il suo contratto è in scadenza a giugno 2023. Se una pretendente dovesse farsi avanti a gennaio il prezzo da pagare sarebbe attorno ai 6 milioni, mentre aspettando la prossima estate il giocatore sarà libero di partire a costo zero. Lo riporta Bild.