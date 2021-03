Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, parla a FcInter1908 della lotta scudetto in Serie A in cui sono coinvolti i nerazzurri: "Penso che, obiettivamente, la squadra che può dare fastidio all'Inter è l'Inter. Non me ne voglia nessuno, ma l'Inter deve avere paura solo di se stessa. Dei cali di tensione, del braccino corto. Non deve avere timore di nessun altro. Dopo quasi 30 partite, i nerazzurri hanno dimostrato di essere forti, più continui delle altre, soprattutto dopo l'eliminazione dalla Champions League. Ma è vietato essere superficiali".



SU CONTE - "Resterà? Penso di sì. Al di là del contratto, ha fatto un ottimo lavoro. Potrebbe conquistare lo scudetto, non vedo perché dovrebbe andarsene. Penso proprio che rimarrà".



RIVINCITA SULLA JUVE - "Scudetto da festeggiare allo Stadium come risarcimento del 98? Sarebbe fantastico. Dopo tanti anni, festeggiare a Torino sarebbe davvero meraviglioso. E ci fermiamo qui".