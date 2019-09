Francesco Colonnese, ex difensore di Inter e Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della lotta Scudetto: "Antonio Conte stesso ha detto di come non si debbano porre limiti: l'obiettivo dell'Inter deve essere quello di lottare fino alla fine per lo scudetto. Mi ha colpito l'impatto di Stefano Sensi, sono curioso di vedere Alexis Sanchez che fino a 2 anni era una delle seconde punte migliori al mondo. Secondo me l'Inter ha la difesa più forte d'Europa. Mauro Icardi? La soluzione trovata è la migliore per tutti, deve tornare a giocare che è quello che sa fare, non deve pensare ad altro o mostrare altri aspetti".