Qualche settimana fa Alessandro Bastoni, suo compagno nelle giovanili dell'Atalanta, gli aveva scritto su Instagram di raggiungerlo all'Inter. I nerazzurri sono solo una delle big che stanno seguendo con sempre maggiore interesse Andrea Colpani, uno dei protagonisti di questo inizio di stagione in Serie A. Un centrocampista che si è scoperto bomber, autore di tre dei quattro gol messi a segno dal Monza fin qui. Il classe '99 sembra essere arrivato nell'anno della maturazione, quello in cui spiccare il volo. Per salire di livello e provare a misurarsi con altri palcoscenici. Tra chi lo segue e si tiene aggiornata costantemente con report sul percorso di Colpani c'è anche la Juventus, con Cristiano Giuntoli che è un suo grande estimatore...