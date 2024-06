Milan, Ibrahimovic disegna il mercato: sarà linea giovane, no a leader "alla Kjaer o Giroud"

Getty Images

Zlatan, operating partner del fondoe proprietario del club rossonero, ha provato a spiegarlo nella lunga conferenza stampa di presentazione della nuova stagione direttamente da Milanello. Oltre al futuro dei big Theo Hernandez-Leao-Maignan e al destio del colpo Zirkzee l'ex bomber e oggi dirigenteche sarà diverso rispetto al passato.A domanda diretta sulla, Ibrahimovic ha spiegato che inveceE questo elemento è stato inoltre chiave anche nella scelta di affidare la squadra proprio all'allenatore portoghese: "È importante sottolineare che l'anno prossimoLui ha esperienza nel lavorare con giocatori giovani. Se perdi Giroud e Kjaer l'età scende tanto. Serve un allenatore che tiri fuori il meglio possibile".

Più giocatori "alla Zirkzee, Wieffer e Tiago Santos" giusto per sottolineare alcuni dei giocatori che il Milan sta seguendo, ealle spalle come lo sono in questi anni sia Giroud e Kjaer, che hanno già lasciato la squadra, ma anche come lo è stato lui. In sostanza, nonostante siano stati proposti, non ci sarà spazio per colpie probabilmente anche in stile Rabiot (le cui commissioni restano altissime).

Tanti giovani e nesusn colpo di esperienza ha anche portato Ibrahimovic, seppur velatamente, a lanciare un messaggio diretto ai big che ci sono oggi in rosa. Se l'esperienza e la leadership non arriverà dal mercato, allora dovranno essere i vari Maignan, Leao e Theo Hernandez (per sottolineare soli i tre che proprio Zlatan ha citato in conferenza) a caricarsi sulle spalle questo ruolo.