Secondo Sky Sport, il club italiano che più fortemente continua a gradire Federico Chiesa è ancora la Juventus. La dirigenza bianconera lo voleva già un anno fa e non ha mollato adesso, ma non pagherà i 70 milioni richiesti da Commisso per la sua Fiorentina, bensì lo prenderebbe solo e soltanto alle proprie condizioni. Intanto, Chiesa fa filtrare di voler rimanere in Italia tanto da aver rifiutato proposte da club all'estero anche molto importanti.