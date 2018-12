La certezza, il pallino di Gattuso, e il dilemma: ma il mercato delnon finisce con questi tre nomi. Grande attenzione a quello che i rossoneri faranno a gennaio anche in chiave, dove le alternative non mancano: non solo a livello di nomi per il centro della retroguardia, ma anche relativamente alla strategia chedecideranno di adottare.. Gattuso ora si barcamena tra, il riabilitatoe l'adattato, visti gli infortuni di, ma proprio attorno alle condizioni di questi tre ruotano i piani dei rossoneri. Come annunciato anche dal tecnico, nelle prossime due-tre settimane Musacchio e Romagnoli saranno rivalutati e: con il rientro a pieno regime di quella che era la coppia titolare a inizio stagione e un Conti in più nel motore, Abate potrebbe essere considerato a tutti gli effetti una soluzione affidabile per eventuali situazioni d'emergenza e rendere così non necessario investire sul mercato, destinando maggiori risorse a centrocampo e attacco.blindato dal Chelsea, resistono invece la candidatura di, classe '93 che può liberarsi dal San Paolo pere che è stato proposto anche alla, e quella di, 33 anni il prossimo 19 dicembre e in scadenza con i Blues al termine della stagione. Il Milan vorrebbe però inserire un profilo più pronto, soprattutto al campionato italiano, e per questo non tramonta del tutto la pista che porta a: complicato, estremamente complicato arrivare al marocchino della, ma resta nei pensieri dei rossoneri. Che ora attendono Musacchio e Romagnoli: le mosse di Leonardo e Maldini ruotano attorno alle loro condizioni.@Albri_Fede90