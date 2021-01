La crisi del calcio non dà tregua ai club, ma essendo una condizione ben condivisa in tutta Europa apre di fatto a diverse opportunità di mercato, sostenute da operazioni creative e formule piuttosto particolari. La Juve ha già dimostrato di poter essere protagonista anche di questo mercato ed è pronta a rinforzarsi dove più serve, tra centrocampo e attacco la Juve. Come scrive il Corriere di Torino, sono continui i contatti per Paul Pogba, non solo con l’agente Mino Raiola. Negli scorsi giorni, infatti, la Juve ha mosso passi concreti anche verso il Manchester United per sondare la disponibilità al prestito per i prossimi sei mesi, con un riscatto che poi potrebbe consentire ai Red Devils di realizzare il più possibile a un anno dalla scadenza del contratto.