Come cambia l’Udinese con Cannavaro: il ruolo di Samardzic e la scelta sul portiere

L’Udinese ha sceltoper provare a dare una svolta alla stagione. I bianconeri sono a rischio retrocessione, la squadra è in una posizione di classifica difficile e dopo gli ultimi risultati negativi. Serviva una scossa per risollevare la situazione, la società prova a darla con Cannavaro che torna in panchina dopo l’ultima esperienza al Benevento.- L’ex capitano della Nazionale. Nel frattempo Cannavaro ha viaggiato in Italia e in Europa, si è aggiornato, si è migliorato, e adesso è pronto ad applicare tutta la teoria appuntata sul quaderno. Il debutto è storico: i 20 minuti rimasti da giocare contro la Roma dopo la partita interrotta a causa del malore di N’Dicka, proprio contro Daniele De Rossi col quale da giocatori ha vinto il Mondiale del 2006.

- Ma come giocherà la nuova Udinese di Cannavaro?. Considerando il primo modulo come quello che probabilmente utilizzerà nell’Udinese, il primo ballottaggio è in porta con Silvestri che potrebbe tornare titolare tra i pali; Samardzic sarà il punto fermo della squadra, Lovric l’altra mezz’ala e più Zemura di Kamara largo a sinistra. Davanti l’attaccante di riferimento dovrebbe essere Lucca, col Tucu Pereyra a fargli da spalla

: Silvestri; Perez, Bijol, Giannetti; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra, Lucca.