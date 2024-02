La carriera di Fabio Cannavaro da allenatore: Benevento e non solo

L'ultima esperienza di Fabio Cannavaro da allenatore è sulla panchina del, la prima volta in Italia.. La stagione è iniziata da poco ma la squadra ha già qualche problema, siamo a inizio stagione e i giallorossi sono a metà classifica: dopo quattro partite - due pareggi e due sconfitte - Cannavaro a sorpresa rassegna le dimissioni. Un passo indietro come gesto d'umiltà, pronto a lasciare il posto ad altri. Dimissioni respinte. Così Cannavaro inizia a ingranare e a metà novembre arriva la prima vittoria contro la Spal di De Rossi. A inizio febbraio però viene esonerato dopo la sconfitta contro il Venezia, la terza di fila e la quarta nelle ultime sei partite. Cannavaro lascia il Benevento al penultimo posto con 23 punti.- Prima del Benevento Cannavaro aveva allenato in Cina e in Arabia Saudita, dove ha guidato l'Al-Nassr prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo: l'esperienza in panchina è iniziata al Guangzhou Evergrande dopo aver lavorato al fianco di Marcello Lippi,: conquista la promozione in massima serie e l'anno successivo chiude il campionato al terzo posto. Altri tre anni al Guangzhou con un primo e due secondi posti prima della risoluzione consensuale nel 2021.