Come funziona il cartellino rosa: sarà la novità UFFICIALE della Copa America 2024

Una nuova regola tecnica sarà introdotta ufficialmente nel corso dellache si disputerà negli Stati Uniti a partire da metà del mese di giugno. Dopo tante discussioni, l'IFAB, l'Internationa Board che decide le modifiche regolamentari del mondo del calcio,, un nuovo meccanismo che però non sarà sanzionatorio nei confronti dei giocatori.- E la CONMBEBOL, la federcalcio sudamericana ha scelto di introdurre immediatamente questo nuovo meccanismo nella sua competizione annunciando oggi il nuovo regolamento. Il comunicato è già stato diramato e conferma che: "In caso di sospetto trauma cranico o commozione cerebrale, sarà possibile una sostituzione extra".

E qui entra in gioco il cartellino rosa che, come detto non è penalizzante per un giocatore. L'arbitro infatti mostrerà il cartellino rosa al giocatore che è colpito da sospetto trauma cranico o commozione cerebrale e questo servirà agli spettatori e alle panchine per capire che l'uscita dal campo del calciatore consentirà una sostituzione extra: