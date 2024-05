Coppa America 2024: date, orario e dove vederla in tv

Sarà un’estate di calcio, anche senza i campionati. Il 14 giugno parte l’Europeo in Germania con l’Italia di Spalletti nel girone con Spagna, Croazia e Albania, contro la quale debutteremo il 15 giugno;nel quale la nazionale di Mancini ha trionfato contro l'Inghilterra.- Dall’altra parte del mondo si gioca la Coppa America: la sede per l’edizione 2024 sono gli Stati Uniti, le partite saranno visibili in tv in chiaro su Sportitalia.. Il torneo era programmato per il 2023, ma la federazione sudamericana nel 2017 ha trovato un accordo con la Uefa per far giocare Europeo e Coppa America nello stesso periodo dal 2020, per facilitare la presenza di calciatori che giocano in Europa.

- Come detto,. Nel gruppo B ci sono Messico, Ecuador, Venezuela e Giamaica. Il gruppo C è quello dei padroni di casa degli Stati Uniti, che dovranno affrontare Uruguay, Panama e Bolivia.