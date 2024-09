IL REGOLAMENTO

La Nations League, come detto in precedenza, è stata ampliata con un nuovo turno a eliminazione diretta che si giocherà a marzo 2025, creando continuità tra la fase a gironi che termina a novembre e le Finals di giugno. A qualificarsi a questa ultima fase saranno le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A che parteciperanno ai quarti di finale con gare di andata e ritorno. Le vincitrici di questi incontri si qualificano per le Finals a quattro squadre.

Le quarte classificate delle Leghe A e B retrocedono direttamente nelle Leghe B e C. Le due quarte classificate con meno punti della Lega C retrocedono invece in Lega D. Percorso opposto, invece, per le vincitrici dei quattro gironi delle Leghe B e C, oltre alle due vincitrici dei gironi della Lega D, vengono promosse direttamente nelle Leghe A, B e C.

Grazie all’introduzione dei quarti di finale, è cambiato anche il ruolo delle terze classificate. Infatti, chi arriverà al terzo posto nella Lega A dovrà affrontare gli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno contro le formazioni che arriveranno seconde nella Lega B. Stesso discorso dicasi per le terze della Lega B e le seconde della Lega C. Sono anche previsti spareggi tra le due migliori quarte classificate della Lega C e le due seconde classificate della Lega D.