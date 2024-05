Come può giocare il Milan con Fonseca

Paulo Fonseca è uno dei nomi presenti nella lista della dirigenza del Milan per la scelta dell'allenatore della prossima stagione. Stefano Pioli con ogni probabilità lascerà la panchina rossonera, i vertici del club stanno valutando diversi profili tra i quali c'è anche quello dell'allenatore portoghese.col quale sta lottando per un posto nella prossima Champions League, poi valuterà cosa fare.- Con il Lille. Da quando è tornato in Francia c'è stato un ritorno al passato rispetto all'esperienza in Italia sulla panchina della Roma, quando Fonseca aveva scelto la difesa a tre dopo aver iniziato anche lì col 4-2-3-1. Ma come giocherebbe se dovesse diventare lui il prossimo allenatore del Milan? Vediamo quale potrebbe essere la formazione tipo, considerando i giocatori attualmente in rosa (compreso Olivier Giroud che andrà in MLS, e probabilmente sarà sostituito da una punta in arrivo dal mercato).

: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic.- Paulo Fonseca arriva in Italia, sulla panchina della Roma, nell'estate 2019 per prendere il posto di Claudio Ranieri., in giallorosso raggiunge un quinto e un settimo posto, dopo due stagioni la sua avventura in Italia si interrompe e dopo un periodo di pausa nell'estate 2022 firma con il Lille. A distanza di tre anni Fonseca può tornare in Serie A, nella lista del Milan c'è anche il suo nome.