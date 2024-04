Come può giocare il Milan con Xavi

Le strade del Milan e di Stefano Pioli sono destinate a separarsi. La sconfitta dei rossoneri nel derby contro l'Inter - che ha consegnato ai nerazzurri il 20° scudetto - è un ulteriore segnale del probabile esonero dell'allenatore alla fine della stagione. La società rossonera sta già iniziando a voltare pagina, i vertici del club valutano diversi profili come eventuali sostituti di Pioli:- Il Barça di Xavi gioca un 4-3-3 offensivo con pressing alto e qualità in ogni reparto. Il gioco spesso parte dai terzini che impostano dal basso, se lo spagnolo dovesse davvero diventare il nuovo allenatore del Milan. In attesa di capire le mosse dei rossoneri nel mercato estivo, vediamo qualche potrebbe essere la formazione tipo di Xavi considerando i giocatori attualmente in rosa.

: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Pulisic.- Quello di Xavi, come detto, è uno dei profili inseriti dai dirigenti del Milan in una rosa più ampia di nomi dalla quale potrebbe uscire il primo allenatore rossonero; tra gli altri ci sono anche- con un passato in rossonero da giocatore nella stagione 2011-12 - l'ex romanista. Thiago Motta sembra non voler tornare indietro rispetto all’accordo di massima già trovato con la Juve, e con De Zerbi, accostato alla panchina rossonera, al momento non c'è nulla di concreto.