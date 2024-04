Come può giocare il Milan con van Bommel

Il ko nel derby con l'Inter è un ulteriore segnale che allontana Stefano Pioli dalla panchina del Milan. Probabilmente a fine stagione le strade tra l'allenatore e la società rossonera si separeranno e i vertici del club stanno già iniziando a valutare diversi profili per sostituirlo.. Oggi l'ex centrocampista è l'allenatore dell'Anversa, che si sta giocando il titolo nel campionato belga.- Il modulo più usato da Van Bommel è un. In attesa di capire se sarà davvero lui il nuovo allenatore del Milan e come si muoveranno i rossoneri sul mercato, vediamo qualche potrebbe essere la probabile formazione considerando i giocatori attualmente in rosa.

: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic.- La carriera di Van Bommel da allenatore inizia con unprima di essere esonerato a metà della stagione successiva lasciando la squadra al quarto posto con sole 2 vittorie nelle ultime 12 gare in tutte le competizioni. Mark riparte dal Wolfsburg, ma la parentesi tedesca dura poco: arrivato a inizio 2021-22, esce dalla Coppa di Germania dopo un ko a tavolino contro una squadra di terza divisione per aver fatto sei sostituzioni, e dopo quattro sconfitte di fila in campionato e l'ultimo posto nel girone di Champions a ottobre viene esonerato.: il primo anno vince campionato e coppa nazionale, in estate ha rinnovato fino al 2025 e ora è in corsa per riconquistare il titolo.