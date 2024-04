Come può giocare il Monza con Paulo Sousa

Dopo l'ultima esperienza sulla panchina della Salernitana conclusa a ottobre scorso, Paulo Sousa potrebbe tornare in Serie A.: l'allenatore promosso dalla Primavera nel settembre 2022 in due stagioni si è messo in vetrina con una mentalità offensiva e un calcio propositivo che ha portato anche risultati piazzando il Monza a metà classifica.- A fine stagione però Palladino potrebbe andare via, e il Monza ha puntato Paulo Sousa.arretrando gli esterni del tridente per fare da raccordo tra centrocampo e attacco. Considerando i giocatori attualmente in rosa nel Monza, la possibile formazione tipo di Paulo Sousa se dovesse arrivare in biancorosso potrebbe essere questa.

: Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Colombo, Dany Mota.- Paulo Sousa conosce bene il campionato italiano:raggiungendo un quinto e un ottavo posto con qualificazione in Europa League al primo anno in Serie A;: mezza stagione e una salvezza conquistata, risultati positivi fino a ottobre scorso quando viene esonerato lasciando la squadra al penultimo posto.