Come può giocare il Napoli con Pioli

. Il presidente De Laurentiis saluterà Francesco 'Ciccio' Calzona che tornerà a fare il ct della Slovacchia a tempo pieno, e come suo sostituto ha puntato l'allenatore che lascerà il Milan. I primi contatti sono di tempo fa, ma nelle ultime settimane il club azzurro ha alzato il pressing strappando il sì dell'allenatore: tra le parti è stata trovata un'intesa verbale per un contratto di tre anni con scadenza fissata a giugno 2027.- Il Milan saluterà Pioli dopo cinque stagioni e uno scudetto vinto nel 2021-22 davanti all'Inter. L'allenatore era arrivato nell'ottobre 2019 al posto dell'esonerato Giampaolo, ma ora nel suo futuro dovrebbe esseri la panchina del Napoli.. Considerando i giocatori in rosa attualmente in attesa dei movimenti di mercato - considerando che alcuni giocatori, tra i quali Osimhen, potrebbero partire - vediamo come potrebbe giocare Pioli se dovesse essere lui il nuovo allenatore del Napoli.

: Maret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen.- Pioli è il profilo che piace di più per il Napoli del futuro, ma il presidente De Laurentiis sta valutando anche altre alternative se non dovesse riuscire a chiudere con l'allenatore emiliano. Gli azzurri potrebbero fare un nuovo tentativo perdopo averci provato in estate: il contratto con la Fiorentina è in scadenza, per il Napoli rappresenta una seconda scelta ma è la priorità del Bologna che perderà Thiago Motta. Più indietro, nella lista di De Laurentiis,