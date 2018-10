Stasera, a San Siro,, schierato per la prima volta dal primo minuto questa domenica, contro la Sampdoria., al limite cambiando qua e là qualche interprete. In ogni caso, in queste circostanze risulterebbe sconveniente smontaretanto acclamata dal pubblico e incoronata dalla stampa nazionale negli ultimi due giorni: una vittoria per il Milan vorrebbe dire quarto posto a pari punti con la Lazio (fermata dall’Inter a quota 18). I rossoneri dunque devono spingere e cavalcare l’onda nuova dopo le recenti delusioni in campionato (derby) e coppa (Betis)., contro la Samp, hanno trovato entrambi la via del gol, ma quel che ha colpito di più è stata una certatra di loro,Del resto, il miglior Pipita nella Juventus aveva sempre appresso Dybala. Un partner con cui dialogare e attraverso il quale manomettere, per propria o reciproca utilità, le difese avversarie.. L’azione si sviluppa lungo la fascia destra, la catena di Calabria e Suso. E’ interessante notare come al momento del lancio del terzino per lo spagnolo, l’attaccante più avanzato tra Cutrone e Higuain sia quest’ultimo. Da un centravanti la cosa che ci si aspetta sempre è che arrivi per primo in area e prenda in qualche modo il tempo ai difensori.. Con l’esperienza e la saggezza del grande attaccante spegne le luci e rallenta, lasciando attaccare l’area per primo al suo compagno di reparto affamato. E’ una reazione al comportamento preventivo della linea di Giampaolo.Higuain sa quanto i rimorchi possano essere fruttuosi contro questo tipo di difese. Alla Juve, coi suoi occhi, ha visto spesso premiare Dybala in situazioni simili. E magari proprio grazie ai suoi movimenti da prima punta. Quelli, per intenderci, che domenica ha fatto Cutrone per lui.Dei due centrali blucerchiati, se ne vede uno (è Tonelli) che abbandona la linea per accorciare sul Pipita. Il cross di Suso finirà invece direttamente sulla testa di Cutrone, sul secondo palo, dove tra l’altro sta arrivando solissimo anche Laxalt.Qui sotto invece potete apprezzaresull’esterno alto del lato debole. E’ per questo genere di colpi che si dice che Higuain faccia giocare bene le sue squadre. Tuttavia,nella difesa avversaria, che poi ha tutto il tempo di riposizionarsi e trarne vantaggio, in quanto sia Suso che Calhanoglu, di solito, preferiscono ricevere palla larghi e sui piedi.. Né per questo vien meno l’ampiezza garantita dai due esterni rossoneri.A Suso, a Calhanoglu, a Bonaventura, a Kessié. Insomma, per gli inserimenti delle mezzali e per gli esterni, in una sorta di gioco a muro insistito su di lui.E contro la Samp, in occasione del secondo gol, lo ha fatto. Ha restituito al Pipita lo splendido assist di Milan-Roma.Non è abituato a farlo, partiamo da qui. Tutt’e due le reti della Sampdoria nascono in principio da qualche posizionamento difettoso del centrocampo rossonero. Tralascio il primo gol subìto dai rossoneri, vediamo il secondo. Non è semplice neutralizzare il rombo di Giampaolo, col trequartista le mezzali e il vertice basso impegnati costantemente nel fraseggio. Il Milan tra l’altro aveva un centrocampista in meno rispetto al solito 4-3-3. E se è vero che Cutrone andava a infastidire spesso e volentieri Ekdal (col 4-3-3 sarebbe toccato a Higuain..), limitando l’inferiorità numerica del Milan lungo l’asse centrale, è anche vero che non sempre era possibile. Ecco che allora si verificava il guaio: sotto, Saponara riceve solo tra le linee, prima di lanciare in porta Quagliarella. Due a uno per la Samp.Le domande da porsi, in conclusione, sono le seguenti:Al di là dell’imbucata mostrata qui sopra, è Laxalt (più di Borini) il giocatore di gamba che può dare equilibrio e allo stesso tempo spinta alla catena opposta a quella dove regna (e spesso non torna) Suso?che contro la Samp è entrato al posto di Cutrone,