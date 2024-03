Come sta Chris Smalling e quando rientra: la Roma aspetta il centrale inglese

Enrico Turcato

La lunga assenza, il rientro con il Frosinone, la prima da titolare con il Torino, un’altra presenza con il Monza e poi il colpo in allenamento che lo ha rimandato ai box. Chris Smalling sta vivendo una delle stagioni più travagliate della sua carriera, ma sta lavorando per rientrare a pieno ritmo e dare a Daniele De Rossi un’alternativa difensiva in più per il finale di stagione.



TANTI INFORTUNI – L’infermeria giallorossa è affollata e questa sosta per la pausa delle Nazionali servirà proprio a recuperare chi ha avuto problemi fisici nell’ultimo periodo. Lo stop Spinazzola con il Sassuolo si aggiunge a quelli di Dybala, Smalling, Kristensen e Renato Sanches.



OBIETTIVO LECCE - De Rossi spera di recuperare per il prossimo impegno di campionato contro il Lecce (lunedì 1 aprile ore 18) Dybala, Smalling, Kristensen e Renato Sanches. Il difensore inglese vuole buttarsi alle spalle il trauma alla caviglia rimediato in allenamento che gli ha impedito di essere convocato con Brighton e Sassuolo.



PERSONALIZZATO – Smalling ha svolto lunedì e martedì degli allenamenti personalizzati sul campo e sta iniziando a riprendere confidenza con i movimenti palla al piede. La caviglia risponde bene e quindi l’idea di rivederlo tra i convocati dopo la sosta non è così remota. Sta lavorando per esserci nella trasferta salentina.