Immobile ce la fa contro il Bologna? L'attaccante partenopeo ieri non si è allenato: aveva qualche linea di febbre, lo staff medico gli ha consigliato prudenza. Gli era già capitato di allenarsi non al meglio, ma l'intera settimana per preparare il match contro il Bologna ha convinto Inzaghi a tenerlo a riposo.



RIENTRO IMMOBILE - Già in giornata l'attaccante potrebbe tornare a disposizione, troppo importante la sfida di sabato, con lo scontro diretto tra Juventus e Inter di domenica sera che potrebbe consegnare alla Lazio il primo posto. Immobile ci tiene, farà di tutto per esserci, altrimenti toccherà a Correa, non brillantissimo nelle ultime uscite stagionali.