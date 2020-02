Un allenamento in meno, senza Luis Alberto. Simone Inzaghi è stato soddisfatto dell'intensità dimostrata durante la sessione mattutina dalla sua Lazio, in vista del match contro l'Inter, e ha annullato la seduta pomeridiana. Ne ha approfittato per fare visita a capitan Lulic, appena operato. Nessuna preoccupazione per Luis Alberto, anche se assente all'allenamento.



COME STA LUIS ALBERTO - Lo spagnolo ha dato forfait, ha avuto un attacco febbrile, ma salvo complicazioni dovrebbe tornare in campo già da oggi per preparare la delicatissima sfida contro i nerazzurri di Conte, reduci dall'eliminazione in Coppa Italia. Lo spagnolo sarà regolarmente in campo.