Una nuova grande coppia di attaccanti sta nascendo nel panorama del calcio internazionale. Lukaku e Lautaro hanno disintegrato i confini italici, in Champions come in campionato: si cercano, si respirano, si sentono. si trovano. Anche bendati. Sembrano nati per giocare insieme, probabilmente lo sono. Gemelli del gol, come le grandi coppie del passato che hanno appassionato milioni di tifosi. Come Pulici-Graziani, Vialli-Mancini, Del Piero-Trezeguet, come Yorke e Cole. Tutte coppie diverse per caratteristiche, ma tutti tandem che hanno provocato seri problemi ai difensori avversari.



LA MAGNUM OPUS - Lukaku e Lautaro stanno facendo la fortuna di Conte e dell’Inter. Hanno distrutto ogni forma di egoismo, hanno esaltato il noi, hanno lasciato emergere l’atavica esigenza dell’uomo: lo stare insieme. Conte sorride soddisfatto, ci sperava, ha lavorato per questo. Non era scontato avvenisse. Ce l’ha fatta. Forse la sua magnum opus da allenatore dell’Inter, la Gioconda di Conte ha un doppio volto, quello di Lukaku e Lautaro, gemelli del gol del presente che richiamano grandi coppie del passato. Quel calcio romantico che specchio ci manca e che qualche volta riaffiora. L’Inter ha una coppia di attaccanti che può scrivere qualcosa di importante.