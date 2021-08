Eray Comert è la nuova idea del Torino per puntellare la difesa. Negli ultimi giorni sono stati avviati i contatti con l'entourage del difensore svizzero di origine turca, che è di proprietà del Basilea. Sei mesi fa era finito anche sull'agenda dell'Arsenal: è un centrale, abile nel giocare come regista difensivo in una linea a tre. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Toro ci sta provando.