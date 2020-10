Il Commissario della Asl di Torino, Carlo Picco, è intervenuto a 'Punto Nuovo Sport Show' su Radio Punto Nuovo sul caso: "Responsabilità penale per i calciatori della Juventus? Abbiamo in Piemonte alcune forme differenziate di isolamento. L'isolamento attivo permette al soggetto di andare a lavorare con particolari precauzioni che l'Asl va a prescrivere. Sul calcio c'è il mio dipartimento di prevenzione che se ne occupa, ma mi risulta che c'è un protocollo della FIGC validato dal CTS che prevede l'isolamento attivo. Quando i calciatori sono tenuti in una bolla possono continuare gli allenamenti e le partite. Ovviamente, i calciatori non possono prendere un aereo e andare all'estero: sono stati segnalati alla Procura, ma verso le singole persone. Se ci sarà reato lo stabilirà l'autorità giudiziaria con possibili sanzioni. La Juventus ci ha segnalato i comportamenti. Intervento Asl di Napoli? Non giudico l'intervento della Asl di Napoli perché non conosco le motivazioni, ogni dipartimento di prevenzione alle sue modalità di intervento. Da noi è stato applicato il protocollo. Se ci fosse stato un caso-Genoa con la Juventus, con un match con tanti covidati in campo? Decide il dipartimento di prevenzione, deve essere valutato caso per caso. Ma, se ci protocolli validati vanno rispettati".. Quello aperto dal procuratore Capoè un modello K, ossia un fascicolo senza ipotesi di reato e senza iscrizioni sul registro degli indagati: un atto dovuto a fronte di un'informativa ufficiale dell'Asl, mentre non è ancora stata depositata la segnalazione da parte dell'Unita di crisi del Piemonte. Nelle prossime ore i magistrati valuteranno il provvedimento da adottare ma, riferisce Il Corriere della Sera,: la violazione, secondo i magistrati, non sarebbe da considerarsi reato poiché nessuno dei giocatori era positivo al Covid.