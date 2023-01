Dopo una lunga e sofferta riflessione abbiamo preso stamani la decisione di non permettere più agli utenti di commentare gli articoli del sito.

Si tratta come detto di una decisione presa a malincuore che penalizza i tanti lettori che partecipano con passione alla vita del nostro sito arricchendo la community di contenuti spesso originali e interessanti.

Purtroppo come troppe volte accade nel web non mancano neanche coloro i quali non hanno di meglio da fare che passare il proprio tempo ad offendere e offendersi l’un l’altro.

Appena un mese fa a farne le spese fu la rubrica del Cappuccino di Sconcerti il quale, poche settimane prima di venire improvvisamente a mancare, fu subissato di insulti beceri e volgari al punto di decidere clamorosamente di interrompere la collaborazione con calciomercato.com.

In questi giorni, stanti le molteplici vicende calcistiche ed extra calcistiche, la nostra redazione è stata letteralmente presa d’assalto da migliaia di commenti e inavvertitamente qualcuno è finito per sfuggire alla moderazione obbligandoci a prendere questa decisione estrema.

La nostra volontà è di ripristinare questa funzione non appena avremo ulteriormente perfezionato il metodo di filtraggio che peraltro è in voga da dodici anni ed è stato il frutto di studi e ricerche innovative che alla resa dei conti si sono tuttavia rivelati inadeguati.

Ci scusiamo con gli utenti che come noi amano l’interazione tra chi scrive e chi legge e commenta e ci ripromettiamo appunto di tornare non appena sarà possibile a dare voce ai migliori di voi che comunque potranno continuare ad interagire nella community apposita del nostro sito: vivoperlei.