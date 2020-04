La petizione per chiedere il commissariamento della Lombardia ha avuto più di 20 mila firme in 24 ore: su Twitter l’hashtag #CommissariateLaLombardia è trending topic con oltre 46 mila tweet.



I DETTAGLI - La petizione su Change.org è stata lanciata da ‘Milano2030’, rete di associazioni, partiti e movimenti politici della sinistra milanese che, nonostante le differenze, le divisioni e i punti di vista non sempre coincidenti, hanno scelto di provare a lavorare insieme su alcuni temi e progetti: dito puntato contro la sanità pubblica «smantellata» a favore di quella privata. Chiesta una commissione regionale di inchiesta per far luce sulla gestione dell'emergenza coronavirus nella regione che ha registrato più di 10 mila morti