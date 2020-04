Il coronavirus è una pandemia. Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti da Italia ed estero.



8.40 Fase 2: Italia indietro nelle riaperture rispetto ad altri Paesi UE. Nelle fabbriche, da lunedì il via libera. Titola così oggi Repubblica.it in apertura. Anche su Corriere.it apertura dedicata alla Fase 2: termoscanner all’ingresso di negozi e uffici. Le Asl avranno i numeri di telefono.



8.30 Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sospende i fondi USA per l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e attacca: “Nella gestione della pandemia ha fatto errori che sono stati costati vite umane”. Negli USA intanto è stata superata quota 25mila morti per Covid-19.