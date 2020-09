Abbiamo avuto offerte dall’estero, ma niente di concreto e lui". Con queste parole rilasciate a 90esimo minuto il presidente dellaha ribadito la posizione del club viola sul futuro di, ma lontanissimo dal lasciare Firenze al punto che preoccupa perfino il suo contratto in scadenza ilIl problema di fondo da cui partire per analizzare quello che potrebbe essere il futuro di Chiesa. Perché sì, Commisso ha confermato che è in vendita e libero di trovarsi una nuova squadra, maPer i viola il cartellino dell'esterno classe 1997, ma nessun club italiano, ad oggi, può arrivare a quella cifra e se a questo si aggiunge cheè una strada difficile da percorrere, allora(e pagamenti dilazionati su più anni) a patto di arrivare a una cifra quantomeno vicina a non meno di 50 milioni di euro.Le condizioni dellasono quindi ben delineate e allora, se Chiesa piace davvero a tutti in Italia,Lafatica a trovare la quadratura per le operazioni in entrata già avviate ed è alle prese con lo stallo per il centravanti ed è quindi virtualmente fuori dai giochi. Così comeche aveva pensato a lui prima dell'acquisto da 40 milioni di Hakimi dal Real Madrid e fatica a cedere i suoi esuberi. Ilnon è messo meglio dal punto di vista economico e solo in caso di cessione importante di Lucas Paquetà potrebbe decidere di dirottare l'incasso su Chiesa invece che su un difensore centrale. A conti fatti potrebbero essere soltanto due i club che, economicamente, potrebbero soddisfare le richieste della Fiorentina:. I bianconeri sono la pista più percorribile poiché cedendo almeno uno fra Douglas Costa e Bernardeschi avrebbero i fondi necessari per l'affondo su Chiesa (promesso sposo già la scorsa estate e con i bianconeri in cima alle sue preferenze). Gli azzurri, invece, furono i primi a presentare un'offerta per lui ormai due anni fa e se riusciranno a cedere Milik (anche qui grosse difficoltà) andranno alla ricerca di un esterno destro da inserire in attacco anche se Chiesa già una volta decise di non dire sì al Napoli per il suo futuro.