"Ai soldi ci pensa Rocco", risponde Commisso col sorriso ad Alessandro Bonan, in diretta su Sky. Il magnate italoamericano ha annunciato in grande stile la riconferma di Vincenzo Montella: a New York, in diretta sui maxischermi Nasdaq, prima di andare a cena insieme al Viola Club del luogo. Battute, sorrisi, moniti: la Viola è pronta a partire.

Rocco Commisso e uno speciale omaggio alla Fiorentina e a Vincenzo Montella a New York.

