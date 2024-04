, presidente della, è tornato a parlare attraverso i canali ufficiali del club dopo la prematura scomparsa dell'amico e dirigente viola Joe Barone, comunicandoIl patron di Mediacom ha infatti ufficializzato cheprenderà il ruolo di direttore generale, Pradè sarà direttore sportivo e non sono mancate le ennesime accuse ai top club che non hanno i conti in ordine."Mi dispiace non essere presente ma lo sarò nei prossimi giorni. Oggi ho voluto in ogni caso farvi sapere come affronteremo i prossimi impegni. Non sarà facile senza la persona che guidava tutto e tutti e che mi faceva sapere come andavano le cose. Joe Barone rimarrà per tutti noi una persona cara e indimenticabile e penso che l'affetto mostrato in questi giorni sia la prova di quante persone gli volevano bene".

"Ora dobbiamo andare avanti e affrontare le sfide sportive e aziendali. Per questo motivo ho deciso di mantenere le mie regole e abitudini: famiglia e fiducia, continuità e sostegno. Faccio questo in Mediacom da tanti anni. Siamo come una famiglia. Quando ho dovuto sostituire qualcuno ho sempre cercato di dare continuità alle mie scelte.Entrambe persone che conosco da quando sono arrivato e che adesso avranno responsabilità maggiore. Avranno il mio appoggio totale e dovranno lavorare bene. Ci attendono traguardi importanti, davanti i calciatori ma dietro tutti noi e tutti voi".

"Si vince e si perde tutti insieme: donne e uomini hanno importanti obiettivi da raggiungere. La Primavera ha riportato a casa la Coppa Italia. Abbiamo il Viola Park che funziona bene, ma dovrà funzionare ancora meglio, per i nostri tifosi e i nostri partner. Abbiamo acquistato anche nuovi parcheggi: una volta ultimati il costo totale del Viola Park sarà di quasi 130 milioni e sarà sicuramente il centro sportivo più grande d'Italia e uno dei più grandi d'Europa. Poi ci sono tanti altri temi: stadio, tramvia, diritti televisivi, decreto crescita. Tutti argomenti che porteremo avanti col nostro stile, essendo trasparenti, diretti e senza promesse che sappiamo di non mantenere".

"Faremo tutto cercando di rispettare la sostenibilità. Stiamo crescendo ma la differenza con i grandi club è ancora ampia.