Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato alla squadra in vista dell'esordio in campionato contro la Cremonese: "In America vi ho visto dalla tv, un mese fa non sapevo neanche se potevo venire ma ce l'ho fatta per starvi vicino. Io sono fortunato, in America ho chi pensa alla Mediacom quando non ci sono e qui ho l'allenatore, Joe Barone e tutto il nostro staff che guardano la Fiorentina quando non ci sono. Per questo li ringrazio tutti. Ragazzi, oggi si gioca: facciamo bene. Questi due incontri con Empoli e Cremonese sono importantissimi per partire con il piede giusto. Io sono vicino a tutti voi, fate una bella partita oggi".