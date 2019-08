Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si è concesso ad una lunga chiacchierata a Radio Bruno, dove ha parlato del momento dei viola e degli obbiettivi futuri:



“Mercato viola? Oggi abbiamo incontrato Dalbert. I responsabili del mercato sono Barone, Pradè e Montella. Sono loro che cercano e scelgono i giocatori, mi hanno detto tanti nomi, a qualcuno ho detto di no.

Lavoro? Non sono venuto qui per fallire, nemmeno per fare schifo. Sono qui per fare sul serio e lavorare duramente.

Tifosi? I Della Valle mi dicevano che i presidenti non devono stare con i tifosi e parlare con loro, ma non è il mio modo di vedere il calcio. Senza i tifosi non si arriva da nessuna parte. Io sono il mediatore tra tifosi e squadra, io voglio stare con loro. Io sono sempre in contatto con Firenze, leggo i commento, ascolto le radio, non mi perdo mai niente.

Come diminuire il gap con le altre squadre? Abbiamo studiato fin dal primo giorno incassi e ricavi. Il Milan negli ultimi anni ha fatto male anche con grandi ricavi, ma per provare a fare bene servono. Abbiamo iniziato con Mediacom, che potrà aiutare la Fiorentina ad aumentare gli incassi, poi ci servirà il brand, lo stadio e via dicendo

Genova? Domenica seguirò la Fiorentina anche a Genova. Voglio anche stare vicino alla gente di Genova, che hanno sofferto tanto con la brutta storia del Ponte Morandi.

Mihajlovic? Mi sono commosso molto quando l'ho visto. Uno come lui arriva ogni 100 anni, gli auguro di guarire il prima possibile, anche se non lo conosco.

Chiesa? Ho fatto poche promesse a Firenze, ma una che ho fatto e rispettato è stata su Chiesa. Avevo detto che sarebbe rimasto e così è stato. Poi vedremo cosa succederà l'anno prossimo, con l'eventuale rinnovo

De Paul? Per ora non posso dire niente, ancora non è chiuso il mercato. Vedremo che succede, è un giocatore che andrebbe bene per la Fiorentina."