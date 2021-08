Ospite in questi giorni di Marina di Gioiosa Jonica, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha ricevuto presso il Comune calabrese una targa speciale in omaggio alla sua cittadinanza, rilasciando dichiarazioni che faranno discutere: "Tutte le persone mi chiedono di Vlahovic... Io credo che Vlahovic, resterà. Questa è la mia intenzione. Oggi Milenkovic ha rinnovato, Pezzella invece forse andrà via. Il campionato? Vedo la Juve favorita: ha 200 milioni di stipendi, noi appena 70. Come hanno comprato Chiesa? Ce lo hanno "rubato" perché gli hanno dato molti soldi... ecco la differenza tra noi e la Juve: più ricavi hai e più puoi spendere. Ci sono club come Juventus, Barcellona ed Inter che sono indebitati per un "lavoro sporco". Sabato intanto sarò a Roma con la squadra, in ritiro. Quando la Fiorentina potrà puntare ai primi quattro posti? Quando tu (rivolto al giornalista, ndr) lavorerai per me..."