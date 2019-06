Il casting allenatore in casa Fiorentina è già partito. Come racconta La Nazione, la sensazione è che si concretizzerà (eventualmente) solo dopo il contatto diretto tra Rocco Commisso e Vincenzo Montella. Pare che i due si siano già parlati al telefono - conferme ufficiali non sono arrivate - con i contatti tra l’Italia e la parte orientale dell’Himalaya che non sono facilissimi. In ogni caso l’allenatore viola a metà mese tornerà a Firenze; come il nuovo proprietario viola che rientrerà dagli Stati Uniti stavolta accompagnato anche dalla moglie. Sarà quello il momento decisivo per il futuro della conduzione tecnica della prima Fiorentina a stelle e strisce.