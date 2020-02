Rocco Commisso non si placa. A margine di una visita ad un istituto tecnico a Bagno a Ripoli, il presidente della Fiorentina ha dichiarato: "Contro la Juve abbiamo fatto una buona partita, al termine Nedved non ha avuto il coraggio di darmi la mano. Cosa siamo, niente? Domenica negli spogliatoi alcuni giocatori piangevano di rabbia per quanto ci hanno fatto. Sono contento di quello che ho fatto e detto nel post-partita. Se arriverà, pagherò la multa. La Fiorentina e la città di Firenze devono essere rispettate, io sono qui per questo".



SULLO STADIO - "Credo che la maggior parte dei cittadini di Firenze voglia uno stadio bello, moderno e nuovo. Non aspetterò 10 anni per fare qualcosa, la Fiorentina non è proprietaria di nulla se non del marchio. Se me lo lasciano fare, voglio regalare un nuovo stadio a Firenze".



SULLA SQUADRA - "Abbiamo cambiato allenatore a gennaio e, tranne nelle ultime due partite, abbiamo fatto bene. Vediamo se sabato cambiano un po' le cose, io sono qui per aiutare il calcio italiano, non per farci del male. Il calcio inglese non è migliore del nostro, eppure il business lo sanno fare meglio di noi, perché ad esempio ci sono stadi nuovi".