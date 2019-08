Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: "Non vengo in televisione per fare polemiche, sono felice di essere qui e di aver visto la Fiorentina giocare così bene. Il Napoli è una grandissima squadra, ma questa sera non meritava di vincere. Anche perché mi dicono che su Ribery era rigore… Stiamo cercando di fare il massimo per portare la Fiorentina in alto".



SU CHIESA - "Quante volte mi hanno chiesto di lui quest’estate… Guardate come gioca e che grande professionista è".



SU RIBERY - "Un colpo alla Cristiano Ronaldo. Dobbiamo lavorare perché la Serie A torni ad essere il campionato più bello del mondo".



SULLA GIOVENTU' - "Quello che ha fatto Pradè nelle ultime due-tre settimane va proprio nella direzione di completare la squadra dal punto di vista dell’esperienza. Come ha detto lo stesso ds, ci vuole la gioventù ma anche alcuni elementi con qualche anno in più su cui contare nei momenti difficili e per crescere."